Neymar furioso dopo Santos-Gremio: “Era una vittoria certa”, poi attacca l’arbitro

24/11/2026 | 09:51:00

La sconfitta per 2-0 contro il Grêmio ha lasciato grande amarezza in casa Santos. Al termine della partita, Neymar non ha nascosto la propria delusione per il risultato, puntando il dito anche contro la direzione arbitrale di Ramon Abatti Abel. Il numero 10 ha riconosciuto gli errori commessi dalla squadra, ma ha contestato soprattutto la mancata assegnazione di alcuni falli e l’assenza di cartellini gialli nei confronti degli avversari. “Abbiamo commesso tre errori e loro ne hanno approfittato. Sapevamo che avrebbero giocato così, ma gli abbiamo dato la possibilità di passare in vantaggio. Da quel momento la partita è diventata difficile”, ha dichiarato Neymar. L’attaccante brasiliano si è poi soffermato sull’arbitraggio, lamentando il trattamento ricevuto durante la gara: “L’arbitro ha fatto tutto quello che volevano loro. Non ha dato nemmeno un cartellino giallo. Se non sbaglio, ho subito più di dieci falli nel primo tempo. È inammissibile. Non so fino a quando dovrò aspettare, fino a quando non mi romperanno una gamba? Solo perché sono bravo tecnicamente e riesco a dribblare gli avversari, loro possono continuare a farmi fallo? Deve fischiare!”. Neymar ha comunque riconosciuto i meriti difensivi del Grêmio e la difficoltà incontrata dal Santos nel trovare la via del gol: “Abbiamo avuto il controllo della partita e meritavamo di segnare, ma ci sono giornate in cui la palla non entra”. Infine, il numero 10 ha espresso tutta la propria sorpresa per la sconfitta: “Sicuramente non ci aspettavamo di perdere contro il Grêmio. Al contrario, era una vittoria certa”. Il risultato complica la corsa del Santos verso un posto nella Libertadores 2027.

Foto: instagram Neymar