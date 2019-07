Neymar, frecciata al Psg: “Il momento più bello? Il 6-1 in Champions”

Una frase destinata a far discutere. Intervistato dal canale Oh my goal a margine del torneo di calcio a 5 in Brasile che porta il suo nome, Neymar ha parlato del suo momento preferito in uno spogliatoio. La risposta del brasiliano è l’ennesimo messaggio al Psg e alla sua voglia di tornare al Barcellona: “Il mio momento più bello? Quando abbiamo vinto con il Barcellona per 6-1 contro il Psg in Champions. Siamo diventati pazzi”.

Foto Marca