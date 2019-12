Neymar fa causa al Barcellona: chiesti 3,5 milioni di risarcimento

Neymar-Barcellona, atto secondo. L’asso brasiliano ha aperto un nuovo contenzioso contro il club catalano. Secondo quanto riferiscono dalla Spagna, e in particolare El Mundo, il giocatore richiede un importo vicino a 3,5 milioni di euro per “mancato pagamento di una parte del suo stipendio dopo aver lasciato il Barcellona per il Paris Saint-Germain“. Una questione delicata, sulla quale però il papà di Neymar, suo agente, si è dichiarato fiducioso: “Sono sicuro che presto o tardi si troverà l’accordo col Barcellona. È una cosa passata, di quando Neymar ha lasciato il club. La giustizia non è veloce, è una cosa normale“, ha detto ai microfoni di Cadena Ser.

Foto: Twitter PSG