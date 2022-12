Neymar è stato assolto: cadute le accuse nel processo Santos-Barcellona

Martedì un tribunale spagnolo, secondo l’Equipe, ha assolto Neymar e altri imputati in un caso che riguarda frode e corruzione relativo al suo trasferimento nel 2013 dal Santos brasiliano all’FC Barcellona. Secondo il comunicato del tribunale, i giudici hanno fatto cadere tutte le accuse da parte dei pubblici ministeri. La causa è stata intentata dalla società di investimento brasiliana DIS, che possedeva il 40% dei diritti di Neymar quando militava al Santos. DIS ha sostenuto di aver preso parte al trasferimento e che il suo vero valore era stato sottovalutato, quindi aveva chiesto una condanna a cinque anni di reclusione per Neymar e una multa totale di 149 milioni di euro ($ 157 milioni) per gli imputati.

Foto: Neymar Instagram