Neymar: “E’ stata una notte speciale. Porterò il Santos dove merita”

Neymar jr è tornato in campo dopo 11 anni con il suo Santos. La stella brasiliana, su Instagram, ha voluto ringraziare i tifosi per il caloroso abbraccio e l’accoglienza.

Queste le sue parole: “Oggi è stato un giorno molto speciale. Grazie a tutti per l’affetto e per averci incoraggiato fino alla fine. Ora più che mai abbiamo bisogno di tutto il supporto dei nostri tifosi… perché con voi siamo più forti!

Molto felice ed emozionato di essere tornato, darò il massimo come ho sempre dato per mettere Santos dove merita di essere, in cima!!!

Forza squadra, forza nazione… insieme siamo imbattibili CREDICI”

