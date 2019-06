Neymar e l’infortunio con il Brasile: il comunicato del Psg

Niente Copa America per Neymar: il giocatore del Psg è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo soli 20 minuti dall’inizio del match amichevole tra il suo Brasile e il Qatar di ieri sera. Gli esami strumentali effettuati in ospedale hanno evidenziato una distorsione a quella stessa caviglia destra che già nei primi mesi del 2019 aveva tenuto Neymar lontano dal campo. Negli ultimi minuti è arrivato anche il comunicato del Psg: “Durante una gara amichevole di preparazione alla Copa America, Neymar ha subito una grave distorsione laterale alla caviglia destra. Le condizioni dell’attaccante saranno rivalutate nuovamente tra 72 ore dallo staff medico del club per definire il piano di recupero da seguire e stabilire la prognosi, ovvero chiarire quanto il giocatore starà fermo in seguito a questo infortunio”.

Foto: AS