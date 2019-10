Neymar, dall’estate turbolenta all’ennesimo infortunio con il Brasile. E quelle parole…

Dopo un’estate turbolenta, Neymar è rimasto alla corte del Paris Saint-Germain e ha subito dimostrato sul campo il proprio valore segnando 4 reti in cinque partite di Ligue 1. Ma proprio quando si stava cercando di ricucire il difficile rapporto tra il giocatore e il binomio club-tifoseria, ecco un’altra brutta tegola. Nei primi minuti della sfida tra la Nazionale brasiliana e la Nigeria, infatti, l’attaccante verdeoro ha avuto un problema muscolare che lo ha costretto al cambio già al 12′. Neymar è uscito toccandosi la coscia sinistra, ma i primi segnali non sembrano del tutto confortanti. Anche perché, poche ore fa, direttamente dal Brasile sono rimbalzate le seguenti parole del medico della Seleçao, Rodrigo Lasmar: “La situazione è preoccupante. Sono necessari ulteriori esami per capire realmente di cosa si tratta”. E con Mbappé e Cavani in infermeria da qualche tempo, l’emergenza offensiva per i parigini potrebbe aumentare ulteriormente. Dall’estate turbolenta all’ennesimo stop con il Brasile: per Neymar non è certo un anno da ricordare…

