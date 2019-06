Neymar e l’accusa di stupro: il brasiliano si difende mostrando la chat Whatsapp

Dopo l’accusa di stupro, è arrivata l’immediata reazione social di Neymar. L’asso del Psg ha mostrato in un video messaggi e foto delle comunicazioni avute su Whatsapp con la giovane. “Sono accusato di stupro, è una parola grossa, è molto forte, ma è quello che è successo”, ha detto Neymar sul proprio account Instagram. “Mi ha sorpreso, è una cosa davvero brutta e triste perché chi mi conosce sa che tipo di persona sono e sa che non farei mai una cosa del genere”. Neymar ha poi mostrato una lunga serie di messaggi WhatsApp con la donna, comprese fotografie e video, aggiungendo: “Questi sono momenti intimi, ma è necessario renderli pubblici per dimostrare che non è successo davvero nulla”. Anche il padre-agente di Neymar, intervenuto ai microfoni di Bandeirantes, prende le sue difese: “Mio figlio può essere accusato di molte cose, ma so che tipo di uomo sia. E’ chiaro che questa era una trappola”.

https://www.instagram.com/tv/ByMOW-fgicq/?igshid=fq2g0u7v1u9d

Foto: AS