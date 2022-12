Neymar e il possibile addio al Brasile: “Presto per parlare, non garantisco nulla”

La sconfitta contro la Croazia ha fatto male all’intero mondo del Brasile, ma se c’è un calciatore che più di tutti desiderava vincere quel trofeo per essere ricordato nell’olimpo dei più grandi di sempre, era Neymar, che ha parlato a Ge.Globo del suo futuro in verdeoro: “E’ ancora presto per parlare, ma non garantisco nulla”.

Foto: Instagram Neymar