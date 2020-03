Il Paris Saint-Germain è ai quarti di finale, sfatato il tabù ottavi. Dopo il 2-1 incassato a Dortmund, le reti di Neymar e Bernat ribaltano il Borussia. Tuchel, illustre ex, avanza ed elimina Favre. Nel finale ammonito Di Maria (salterà il prossimo turno), ormai rientrato in panchina, e espulso Emre Can per fallo di reazione su Neymar.

Foto: Champions League Twitter