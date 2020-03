Neymar, donazione alle favelas di San Paolo: “La solidarietà deve essere più contagiosa del virus”

Bel gesto di solidarietà di Neymar. L’attaccante del PSG – come anticipato dai principali media brasiliani – si è unito a una campagna di donazioni per aiutare le famiglie delle favelas di San Paolo, una delle città più colpite in Sud America, con la fornitura di prodotti alimentari e d’igiene. “La solidarietà deve essere più contagiosa del virus”, ha scritto lo stesso Neymar sui propri canali social.

Foto: Twitter ufficiale Champions League