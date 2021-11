Neymar, distorsione alla caviglia sinistra con danni ai legamenti: out 6-8 settimane

Nel corso della gara tra Saint Etienne e Paris Saint Germain, la stella dei parigini, Neymar, ha rimediato un terribile infortunio che l’ha costretto a lasciare il campo in barella. Questo il comunicato del club: “Gli esami effettuati ieri sera confermano che Neymar Jr soffre di una distorsione alla caviglia sinistra con lesioni ai legamenti. Si prevede un’indisponibilità di 6-8 settimane. Un nuovo punto sarà fatto in 72 ore per specificare l’evoluzione”. Il brasiliano, quindi, chiude anzitempo il 2021 e tornerà in campo nel 2022.

FOTO: Twitter PSG