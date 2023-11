Neymar, la rivelazione sulle cause degli infortuni: una verità che risale al 2017

Neymar ha portato il suo gioco e la sua caratura mondiale al Paris Saint-Germain nell’agosto del 2017. Tuttavia, un’ombra di infortuni sembra aleggiare sin dall’inizio del suo percorso nel club parigino, con l’Equipe che riporta una particolare scoperta che potrebbe gettare luce su questa serie di problemi fisici.

Secondo le informazioni fornite dal noto giornale francese, al momento del suo arrivo al PSG, Neymar soffriva già di una frattura da stress al quinto metatarso del piede destro. Questo dettaglio potrebbe essere cruciale per comprendere la successiva sequenza di infortuni che hanno caratterizzato il percorso del giocatore brasiliano.

La frattura da stress al metatarso è una lesione che spesso passa inosservata inizialmente, ma può comportare conseguenze significative nel tempo, specialmente in uno sport ad alto impatto come il calcio. La pressione costante e le sollecitazioni durante il gioco possono trasformare una lesione inizialmente gestibile in un problema cronico, rendendo il giocatore più suscettibile ad altri infortuni.

Le informazioni sull’iniziale frattura da stress di Neymar sollevano domande sulla gestione delle condizioni fisiche del giocatore da parte del PSG e sulla trasparenza riguardo al suo stato di salute al momento del trasferimento. La consapevolezza di questa lesione pregressa avrebbe potuto influenzare le decisioni sulla gestione dell’atleta, comprese le fasi di recupero e le misure preventive.

La storia di Neymar al PSG è stata contrassegnata da straordinarie performance sul campo, ma anche da periodi di inattività a causa di numerosi infortuni.

Foto: Instagram Neymar