Neymar confessa: “Infortunio? Sono rimasto a casa e ho pianto per due giorni”

Neymar, stella del Paris Saint-Germain attualmente fuori a causa della lesione del quinto metatarso, ha confessato il suo stato d’animo al portale brasiliano Globo Esporte: “Sono rimasto a casa a piangere per due giorni. Questa volta mi ci è voluto più per digerirlo, lo scorso anno mi ero detto ‘dai, acceleriamo, operiamoci presto, dobbiamo arrivare alla Coppa del mondo’. Non mi ero buttato giù, questa volta invece è stato diverso”.

Foto: Mundo Deportivo