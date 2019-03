Neymar confessa: “Ho rivisto le mie giocate al Mondiale per capire se stessi davvero simulando”

Neymar, attaccante del Paris Saint-Germain, ha voluto rispondere alle accuse di simulazione ricevute negli ultimi mesi, in particolare dopo il Mondiale in Russia. L’ex Barcellona è tornato sull’argomento parlando in un’intervista televisiva concessa a Rede Globo: “Dopo tutte quelle critiche ho iniziato a riguardare tutte le mie giocate al Mondiale e mi sono chiesto se stessi davvero simulando. Il nuovo stop? Questa volta non ho accettato subito questo infortunio, mi sono rinchiuso per due giorni in casa a piangere. Ero veramente triste”.

Foto: Twitter ufficiale Psg