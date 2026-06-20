Neymar ci sarà contro la Scozia. Arriva la conferma di Ancelotti

20/06/2026 | 13:30:14

Neymar è il nome più caldo dell’estate brasiliana fin qui, tra una convocazione arrivata all’ultimo e un Mondiale che lo ha visto protagonista fin ora solo sugli spalti, il suo momento sembra sia arrivato. A confermare tutto ci ha pensato Ancelotti, nel post partita della seconda giornata: “Neymar si allenerà individualmente domani e poi lunedì rientrerà in squadra. Sarà pronto per la partita contro la Scozia”.

Foto: Instgram Neymar