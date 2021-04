Neymar chiude la questione rinnovo: “Non è più un argomento. Adesso qui mi sento a casa”

A fine gara fra Psg e Bayern Monaco, il grande protagonista di ieri sera Neymar Junior si è lasciato andare ai microfoni dell’emittente televisiva brasiliana TNT circa la questione rinnovo. Ecco le parole riportate da L’Equipe: “Non è più nemmeno un argomento. È ovvio che mi trovo più a mio agio rispetto al passato al PSG. Adesso mi sento a casa. Sono più felice di quanto non fossi in passato. Il messaggio che dovevamo mandare, lo abbiamo fatto la scorsa stagione, quando siamo arrivati ​​alla finale dove abbiamo fatto una bella partita contro la migliore squadra del torneo. Non è stato così in questa stagione. Prima del sorteggio, sentivo che avremmo affrontato il Bayern, ho detto ai miei compagni di squadra. Quando è caduto il Bayern, ho detto loro: “va bene, nessun problema, ci prepareremo e ci qualificheremo”. Ne avevamo bisogno. Volevamo dimostrare a noi stessi che ce la potevamo fare, che potevamo giocare come una squadra. Abbiamo corso molto. È stato un bel gioco”.

Foto: Twitter Champions League