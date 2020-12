Neymar, che numeri in questa Champions: sei gol nelle ultime tre partite

Neymar sta trascinando il Paris Saint Germain in questa Champions. Oggi ha messo a segno una tripletta contro i turchi del Basaksehir. Sulla qualificazione dei parigini agli ottavi, Neymar ha impresso il marchio del suo talento: gol al Lipsia nel successo per 1-0; doppietta al Manchester United nel 3-1 a Old Trafford.

Foto: Twitter Psg