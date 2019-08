Neymar-Barcellona: le possibili contropartite già note

Il sorteggio Champions, tra poco più di un’ora, potrebbe dare ulteriori riscontri sul trasferimento-ritorno di Neymar al Barcellona. Dopo i lanci spagnoli delle 14:30, possiamo aggiungere che le contropartite – a parte una cospicua somma cash – sono quelle già note da tempo, da giorni e giorni, non certo la novità dell’ultimo minuto. Parliamo del centrocampista Rakitic, dell’esterno offensivo Dembele e del difensore Todibo: da questa mini lista potrebbero sempre venir fuori un paio di nomi (Rakitic avrebbe già accettato) che indirizzerebbero poi la cifra da destinare al Psg. Al club francese piace Umtiti, ma per il momento si lavora sulle suddette tracce. Si poteva immaginare che saremmo arrivati agli ultimi giorni di mercato per completare questa grande operazione.