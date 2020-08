Neymar: “Atalanta? Vogliamo vincere la Champions, è il mio miglior momento”

Neymar, a pochi giorni dalla gara contro l’Atalanta, ha parlato in vista della champions. Queste le parole dell’attaccante al sito ufficiale del PSG: “In questi tre anni ho acquisito molta esperienza, ho vissuto momenti grandiosi ma anche complicati, soprattutto quando non sono stato in grado di giocare a causa degli infortuni. Con l’aiuto dei miei compagni di squadra, però, sono stato in grado di superare le difficoltà e concentrarmi, conquistando titoli anche grazie alle mie prestazioni. Penso che questo sia il mio momento migliore da quando sono arrivato a Parigi. Stiamo formando una famiglia che condivide un grande obiettivo. Vogliamo concludere la stagione con la Champions League. Combatteremo per questo”.

Foto: twitter PSG