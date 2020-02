Niente Carnevale per Neymar. L’asso del Psg, che negli ultimi anni ha sempre fatto discutere per aver preso parte ai festeggiamenti in Brasile, su Instagram ha annunciato: “È con immensa gioia che salterò il Carnevale 2020 in Brasile il prossimo weekend. Questa è la realtà. Questa volta non ci saranno polemiche“, le parole di Neymar.

Foto: Twitter ufficiale Psg