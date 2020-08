Neymar: “Andremo in finale. Non ho mai pensato all’eliminazione”

Neymar – man of the match -, ai microfoni di RMC, ha parlato subito dopo la vittoria contro l’Atalanta. Queste le parole dell’attaccante del Psg: “L’Atalanta è una grande squadra, hanno giocato molto bene per tutta la stagione. Sapevamo di affrontare una squadra molto aggressiva. Abbiamo giocato bene, sono contento perché abbiamo fatto una grande partita contro una buona squadra. Non ho mai pensato all’eliminazione. Niente mi fermerà dal pensare che andremo in finale. Era impossibile pensare che saremmo stati eliminati.”

Foto: profilo twitter Psg