Newell’s Old Boys, il 39enne Maxi Rodriguez posticipa il ritiro

L’emergenza Coronavirus ha bloccato lo sport a tutte le latitudini e, anche in Argentina, la Superliga è ferma attualmente. A causa di questo stop, il 39enne Maxi Rodrguez ha deciso di posticipare il proprio ritiro dal calcio professionistico con il Newell’s Old Boys. Secondo Radio La Red, il duttile ed esperto centrocampista, in passato protagonista in Spagna con la maglia dell’Atletico Madrid e in Inghilterra con quella del Liverpool, giocherà fino al termine della stagione regolare e, quindi, per altri sei mesi prima di appendere le scarpe al chiodo. Non è escluso, però, che il classe 1981 possa decidere di continuare anche per un’altra stagione.