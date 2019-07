Newcastle, ufficiali gli acquisti di Scott e Turner

Doppio colpo per il Newcastle. Tramite i canali ufficali, infatti, i Magpies hanno annunciato gli arrivi di Kyle Scott e Jake Turner. Il centrocampista si trasferisce a parametro zero dopo aver trascorso 12 anni al Chelsea, mentre il portiere arriva dal Bolton. Questa la nota del club: “Il Newcastle ha completato gli acquisti del centrocampista Kyle Scott e del portiere Jake Turner. Scott si unisce ai Magpies dopo 12 anni al Chelsea. Il 21enne ha debuttato con i Blues nel pareggio in FA Cup contro l’Hull City nel febbraio del 2018, prima del prestito al club olandese Telstar, dove ha totalizzato 14 presenze e 2 gol. L’ex Bolton Wanderers Turner, invece, ha giocato per l’Inghilterra Under 18 e 19, e ha giocato numerose volte in prestito lontano da Bolton. Turner, 20 anni, ha giocato allo Stalybridge Celtic e al Darlington nella scorsa stagione, ed è stato convocato in panchina nell’ultima partita della Championship 2018/2019”.

Foto Sito Ufficiale Newcastle