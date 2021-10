Newcastle, Steve Bruce confermato alla guida della squadra

Il Newcastle United ha confermato Steve Bruce sulla propria panchina. Lo ha annunciato lo stesso club inglese tramite la seguente nota:

“Il Newcastle United può confermare che Steve Bruce prenderà il comando della partita di Premier League di domenica con il Tottenham Hotspur e così facendo raggiungerà la sua 1.000esima partita da professionista come manager.

Amanda Staveley ha dichiarato: “Abbiamo trascorso una settimana estremamente impegnativa nel rivedere l’attività e conoscere le persone ed è imperativo continuare a essere pazienti nel nostro approccio. Il cambiamento non avviene sempre durante la notte, richiede tempo e seguiamo un piano e una strategia attentamente ponderati. Abbiamo incontrato Steve e i giocatori lunedì e abbiamo dato loro il tempo e lo spazio questa settimana per concentrarsi sulla preparazione di quella che è una partita molto importante di domenica. Steve è stato molto professionale. Lui e il suo team di allenatori guideranno la squadra domenica. Se apporteremo cambiamenti in futuro, Steve sarà il primo a saperlo ma, nel frattempo, gli auguriamo il meglio di fortuna nella sua millesima partita da allenatore e si unirà a te per mettersi alle spalle della squadra.

“Grazie per il caloroso benvenuto che ci hai riservato. Non vediamo l’ora di essere al St. James’ Park con te.”

🗣 “We have had an extremely busy week reviewing the business and getting to know people and it is imperative that we continue to be patient and considered in our approach.”

— Newcastle United FC (@NUFC) October 15, 2021