Newcastle: rifiutata l’offerta dei Gunners per Guimaraes

26/06/2026 | 11:47:49

Come riporta The Athletic, la trattativa tra Arsenal e Newcastle per Bruno Guimaraes ha subito una prima frenata. Infatti l’offerta iniziale dei Gunners è stata rigettata, per una cifra inferiore alle 60 milioni di sterline. I Magpies hanno fatto sapere che difficilmente si priveranno del ventottenne brasiliano, che non è l’unico nome in uscita per il centrocampo del club che gioca a St. James’ Park, impegnato attualmente in Coppa del Mondo con la sua Nazionale, .

Foto: Instagram Guimaraes