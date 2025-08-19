Newcastle in pressing su Larsen: contatti in corso tra gli intermediari

19/08/2025 | 10:15:45

Resta forte l’interesse da parte del Newcastle per Jorgen Strand Larsen, uno dei pochi nomi reali presi in considerazione, presenti all’interno del taccuino dei Magpies. Discussioni in corso tra gli intermediari che stanno cercando una quadra che favorisca la buona riuscita dell’affare, accontentando la volontà del calciatore che sarebbe favorevole a un trasferimento nei pressi del St James’ Park. Nonostante ciò, secondo quanto riferito da The Athletic, il giocatore norvegese non starebbe forzando la mano per lasciare il suo attuale club, il Wolverhampton.

Foto: Instagram Larsen