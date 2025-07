Newcastle, i convocati per la tournée asiatica: assente Isak per infortunio

24/07/2025 | 10:46:23

Il Newcastle ha diramato la lista dei convocati per la tournée asiatica. Spicca l’assenza di Alexander Isak. Il comunicato: Il Newcastle United ha annunciato la lista della prima squadra partita per il tour asiatico del club nel 2025. Le Magpies sono dirette a Singapore, dove domenica affronteranno l’Arsenal come parte della preparazione precampionato. Successivamente si sposteranno in Corea del Sud per sfidare una selezione All-Star della K-League e il Tottenham Hotspur. Eddie Howe potrà contare su una rosa quasi completamente in forma, anche se Alexander Isak sarà assente a causa di un lieve infortunio alla coscia. Lewis Hall, invece, è disponibile dopo un periodo di stop per infortunio e potrebbe scendere in campo durante le gare in Corea del Sud.

Foto: instagram Isak