Newcastle, Howe spegne le voci su Isak: “Credo che resterà un nostro giocatore, è felice qui”

20/07/2025 | 10:27:33

Il futuro di Alexander Isak resta uno dei dossier più caldi di questo mercato estivo. Dopo una stagione da protagonista con il Newcastle – 27 gol e 6 assist in 42 presenze complessive – il 25enne svedese è finito nel mirino di diversi top club europei che lo seguono da settimane con attenzione. Il Newcastle, però, non ha alcuna intenzione di privarsene. Il club è stato irremovibile, ribadendo che l’attaccante non è sul mercato, salvo offerte completamente fuori scala. A raffreddare i rumors è intervenuto anche l’allenatore Eddie Howe, che ha spiegato l’assenza di Isak nell’amichevole persa 4-0 contro il Celtic. “Ho scelto io di non schierarlo. È tornato con noi a Glasgow, ma viste le tante voci ho preferito rimandarlo a casa. Non sarebbe stato giusto farlo sedere in tribuna in mezzo a queste speculazioni”, ha dichiarato il tecnico in conferenza. Poi, un messaggio chiaro sul futuro: “Credo fortemente che resterà un nostro giocatore anche dopo la fine della finestra di mercato. È felice al Newcastle”.

Foto: INstagram Isak