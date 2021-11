Newcastle, Howe si presenta: “L’obiettivo è la salvezza. Non ho la bacchetta magica, ci vorrà tanto lavoro”

Prime parole da tecnico del Newcastle per Eddie Howe. L’ex allenatore del Bournemouth ha parlato così in conferenza stampa degli obiettivi e della chiamata della nuova proprietà: “Sono rimasto molto impressionato dalla visione ambiziosa dei proprietari. Tuttavia, l’unico obiettivo è quello di evitare la retrocessione e sono assolutamente fiducioso. Abbiamo avuto delle ottime conversazioni, mi hanno colpito ma è tutta una questione di breve termine. La posizione in classifica è ciò che dobbiamo guardare. L’obiettivo è restare in Premier e lavorerò per questo, tutto il resto può aspettare. Non faccio promesse; il compito che ci aspetta è arduo, è una sfida molto, molto difficile. Non mi faccio illusioni. Abbiamo un calendario molto difficile davanti: non ho la bacchetta magica, ci vorrà un sacco di duro lavoro”.