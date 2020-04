Il nuovo Newcastle e il grande sogno Pochettino: dai primi rumors alle conferme inglesi

Futuro tutto da scrivere per Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino, ancora fermo dopo l’addio al Tottenham, potrebbe tornare in pista in vista della nuova stagione. Nei mesi scorsi ci aveva pensato il Manchester United per l’estate, ma ora lo scenario è decisamente mutato in seguito allo stop dei campionati, e sulla panchina dei Red Devils potrebbe essere confermato Solskjaer. E allora, quale sarà il futuro di Pochettino? In Inghilterra si fa sempre più insistente l’accostamento al Newcastle. La nuova ricca proprietà saudita dei Magpies, che nei prossimi giorni prenderà pieno possesso delle sue funzioni, ha nell’ex manager degli Spurs l’obiettivo numero uno per la panchina della prossima stagione. E dopo i primi rumors delle scorse settimane, nelle ultime ore dal Regno Unito sono arrivate conferme in merito: per l’allenatore argentino sarebbe pronto un contratto da circa 20 milioni all’anno. Un’offerta monstre, oltre a un progetto importante, che potrebbe bastare per convincere Pochettino, che resta sempre nel mirino di altri club europei. Una pista, quella che chiama in causa il ‘nuovo’ Newcastle, comunque da seguire con attenzione.

Foto: Mundo Deportivo