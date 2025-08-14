Newcastle, è fatta per Jacob Ramsey dall’Aston Villa: affare da oltre 50 milioni

14/08/2025 | 17:41:17

Jacob Ramsey al Newcastle, ci siamo. Le due società di Premier League, Aston Villa e Newcastle, hanno raggiunto l’accordo per il passaggio del centrocampista di nazionalità inglese. La cifra pattuita, riporta The Athletic, è di 45 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno altri sei di bonus per un totale da circa 51 milioni. Il giocatore è in viaggio per Newcastle e nelle prossime ore sarà chiamato a sostenere le visite mediche e mettere la firma sul contratto. L’intesa sui termini personali è in fase di finalizzazione, manca l’ufficialità che dovrebbe arrivare entro domani.

FOTO: Sito Aston Villa