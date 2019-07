Newcastle, Bruce: “Ci serve un attaccante, la società è al lavoro”

Il neo tecnico del Newcastle Steve Bruce ha parlato anche di mercato durante la conferenza stampa di presentazione: “Perez e Rondon non ci sono più, ed è normale che in quella zona di campo abbiamo bisogno di qualcuno. Il budget? ne ho parlato con il direttore Mike Ashley ed ho ottenuto buone risposte. Essere a metà classifica in Premier League è stato grandioso e spetta a me continuare su questo passo. Succedere ad un grande allenatore come Rafa Benitez è una grande responsabilità”

Foto: Twitter Newcastle