Newcastle, Bruce annuncia l’addio di Carroll: “Vuole andare a giocare”

Andy Carroll e il Newcastle, un amore che non durerà ancora a lungo. Questo è il messaggio chiaro lanciato in conferenza stampa da Steve Bruce, tecnico del club inglese. Di seguito le sue parole riguardo il bomber ex West Ham:

“Ho parlato con Andy e penso che voglia andare a giocare altrove. Gli auguro il meglio e spero che la sua carriera possa andare bene. In questi ultimi due anni è stato un giocatore che mi ha aiutato molto, questo è certo”.

Foto: Twitter Carroll