Newcastle, arriva il nuovo stemma e il club chiede aiuto ai tifosi

10/05/2025 | 16:55:46

Il Newcastle ha deciso di cambiare stemma, tirando in ballo anche i tifosi e chiedendo ai sostenitori dei Magpies cosa vorrebbero vedere modificato. Cosa dovrebbe rimanere invariato? Cosa deve essere aggiornato? E come possiamo abbracciare la nostra storia, non solo onorandola, ma preservandone lo spirito e costruendo su di essa, così da poter prosperare negli anni a venire?” In un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, i Magpies hanno spiegato di volere che i tifosi contribuiscano a questo “processo di evoluzione”. Gli abbonati e i soci saranno invitati a partecipare a un sondaggio nei prossimi giorni.

FOTO: Instagram Newcastle