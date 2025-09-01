Newcastle, accordo verbale per Wissa: autorizzate le visite mediche

01/09/2025 | 12:40:43

Il Newcastle ha raggiunto un accordo verbale con il Brentford per l’acquisto di Yoane Wissa. Stando a quanto riferito da The Athletic, il Brentford considera l’operazione chiusa a 55 milioni di sterline, mentre il Newcastle parla di 50 milioni iniziali, che potranno diventare 55 in base ai bonus raggiunti. Il pagamento dovrebbe avvenire per metà subito e per metà il prossimo anno (2026). Dettagli ulteriori: 25% sulla futura rivendita del calciatore congolese classe 1996. È stata concessa, inoltre, l’autorizzazione da parte del club di Londra per sostenere le consuete visite mediche.

Foto: Instagram Wissa