New York Times: Real Madrid, Barcellona e Juventus si scagliano contro i club che hanno lasciato la Super Lega

La Super Lega continua a far discutere, sebbene sia durata sole 48 ore dalla sua “nascita”, dalla battaglia contro la UEFA la lotta sembra spostarsi direttamente all’interno dei club partecipanti. A sciverlo è il New York Times, secondo il quale sarebbe in corso una vera e propria battaglia legale.

Il New York Times racconta di imminenti azioni legali (con gravi conseguenze finanziarie) da parte di Juventus, Real Madrid e Barcellona nei confronti delle altre nove (le sei inglesi, più Inter, Milan ed Atletico Madrid).

Alla base ci sarebbero due lettere: una di rinuncia alla Super Lega, imposta dalla UEFA, che sarebbe stata messa nero su bianco già da otto club, ed un’altra di minacce e ritorsioni verso chi invece abbandona definitivamente il progetto, cui resterebbero ancorati i tre club fondatori, ovvero Juventus, Real e Barcellona. Questi club hanno accusato le squadre che hanno pubblicamente dichiarato di voler lasciare la Superlega di aver commesso una “violazione materiale” dell’accordo tra i fondatori.

Foto: Logo Super Lega