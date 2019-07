New York Times: “L’UEFA ha nascosto i problemi del Psg sul FPF”

Potrebbero esserci altri guai in vista per il Psg. Nel mirino del New York Times sono infatti finite le presunte irregolarità del 2017, che potrebbero nascondere più di quanto sia emerso dalle sentenze in merito. Il noto quotidiano americano ha pubblicato un rapporto investigativo nel quale vengono evidenziate le possibili irregolarità, legate anche alla UEFA, che non avrebbe investigato con la dovuta decisione. Un atteggiamento troppo morbido imputato alla Federazione, responsabile di non aver profuso gli sforzi necessari nelle verifiche di quanto accaduto nell’estate 2017, quando il PSG ha acquistato Neymar e Mbappé. La UEFA, sempre secondo il New York Times, non ha poi comminato le dovute sanzioni al club francese, con il ricorso al TAS che ha risolto la situazione in favore dei francesi in modo apparentemente erroneo.

Foto: Twitter ufficiale Psg