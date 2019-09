New York Times: la FIFA è pronta a riformare il calciomercato

Nelle prossime ore, la FIFA potrebbe ufficializzare un’importante riforma del calciomercato che riguarderebbe principalmente la limitazione dell’influenza dei procuratori nelle trattative e un numero limite di giovani da poter mandare in prestito. A riportarlo è il New York Times, il quale individua in società come Chelsea, Manchester City e Juventus alcune delle realtà che sarebbero maggiormente coinvolte. Da tempo Gianni infantino, numero uno della FIFA, ha tentato di porre un limite al potere dei grandi agenti nel nel calcio e ha sempre lottato per la limpidità nel mondo del calciomercato. Se la proposta diventasse legge, i procuratori non potrebbero lavorare all’interno di un’operazione per entrambi i club coinvolti, cosa che ora accade invece regolarmente, e avranno un tetto massimo alle loro commissioni: del 3% con la società che acquista, del 6% con quella che vende. Riguardo il prestito dei giovani, la FIFA limiterebbe a 8 il numero massimo di operazioni a titolo temporaneo per gli U21 dalla stagione 2021/22, per poi scendere a 6 in quella 2022/23.

Foto: fifa.com