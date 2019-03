New York Times: Juve, niente tournée estiva in America. Ronaldo rischierebbe…

La Juventus, durante la prossima estate, salvo clamorose sorprese non prenderà parte alla solita tournée negli Stati Uniti. Il motivo? La presenza di Cristiano Ronaldo rischierebbe di causare incidenti diplomatici con gli USA in seguito alla riapertura dell’indagine a carico del portoghese sul presunto stupro. E’ quanto riferito nelle scorse ore dal New York Times che aggiunge come la Juve stia trattando con la Relevent Sports, società organizzatrice dell’International Champions Cup, per spostare le proprie gare in Asia anziché fare la solita tournée negli States. Ecco perché i bianconeri, con ogni probabilità, giocheranno come nel 2014 e 2016 in Asia tra Cina e Singapore.

Foto: Twitter ufficiale Juventus