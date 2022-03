New York Times: Abramovich ha fretta di vendere il Chelsea

Roman Abramovich vuole vendere in fretta il Chelsea. Lo riporta il New York Times, che riporta come la banca d’affari Raine Group, con sede a New York, ha fatto sapere ai potenziali compratori del club di presentare delle offerte indicative già per la giornata di venerdì.

Ci sarebbero già alcuni nomi di possibili acquirenti, come Hansjorg Wyss, ma potrebbe entrare in corsa anche Todd Boehly, co-proprietario dei LA Dodgers.

Non si sa ancora bene il prezzo del club, ma più si andrà avanti e più il costo diminuisce.