New York, il Lazio Club distrutto dalle fiamme per la seconda volta

Il calcio è lo sport che unisce, non che divide. Ma probabilmente, a New York, non è per tutti così. Il Lazio Club New York, sede per i tifosi biancocelesti che abitano nella Grande Mela, è stato nuovamente distrutto dalle fiamme poco prima delle 5 del mattino. Per il ristorante Via della Pace, fan club della squadra capitolina, questo è il secondo incendio in meno di un anno, l’ultimo lo scorso febbraio. Giovanni Bartocci, uno dei fondati del Lazio Club NYC, ha dato la notizia via instagram, con qualche commento pieno di tristezza: “Via della Pace è andato nuovamente a fuoco. Non so quello che è successo, questo è un anno difficile per tutti. Ci sono persone che hanno perso molto di più, ma non ce la faccio più. Sono stanco”.

Foto: instagram ufficiale Lazio Club New York