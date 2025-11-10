Neville: “Wirtz è un problema. Non si è inserito nel Liverpool”

10/11/2025 | 18:07:43

Gary Neville, ex difensore del Manchester United, opinionista televisivo, ha parlato del momento del Liverpool, reduce da un pesante ko per 3-0 contro il Manchester City.

Neville ha evidenziato il problema dei Reds chiamato Florian Wirtz, pagato più di 100 milioni dal club inglese la scorsa estate dal Bayer Leverkusen.

Queste le sue parole: “Wirtz è un problema. Diciamo le cose come stanno. È un problema. Vale oltre 100 milioni di sterline e, a dire il vero, qualche settimana fa avevo detto che Kerkez sembrava un ragazzino là fuori. Oggi penso che anche Wirtz sembrasse un ragazzino. Non può essere così”.

Foto: Instagram Liverpool