Neville riapre l’ipotesi Inter Miami per Messi: “Ci vuole tempo. Ma penso che potrebbe accadere”

I colloqui tra Lionel Messi e il Paris Saint-Germain sono in corso e le parti sono sempre più vicine al prolungamento del contratto. Ma il tecnico dell’Inter Miami, Phil Neville, si è mostrato fiducioso di un possibile arrivo della Pulce in MLS: “Ci vuole tempo. Perché no? Penso che potrebbe accadere. I giocatori di tutto il mondo considerano la MLS un grande campionato. Se Messi venisse, sarei felice perché mi piace giocare con i migliori e imparare da loro”.

Foto: Instagram Argentina