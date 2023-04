Neville: “L’Arsenal può fare a pezzi il City, devono pensare di poter fare la storia”

L’ex difensore del Manchester United ha commentato la sfida al titolo in Premier League tra Manchester City e Arsenal: “Al City e a Guardiola piace giocare queste partite, le hanno già vissute. Lo stesso deve essere per Arteta e i suoi giocatori: possono fare a pezzi il Manchester City, possono segnare tre gol all’Etihad, è questo che devono pensare. Devono pensare che possono fare la storia. È dura, è davvero dura ma spero che ce la facciano perché sarebbe sensazionale per il campionato vedere una squadra passare dal quinto posto della scorsa stagione al primo. Questo è quello che vogliamo per la Premier League”.

Foto: gary-neville-mirror