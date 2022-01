Neururer: “Ho ricevuto minacce di morte a causa dello Schalke”

L’ex tecnico dello Schalke 04 Peter Neuruer ha parlato ai microfoni della Bild raccontando una triste vicenda: “Tutti sanno che lo Schalke è un club a cui non sono indifferente per via del mio tempo da allenatore lì. All’inizio della stagione ho ricevuto ancora minacce di morte, perché avevo detto che mentre spero di essere promosso di nuovo subito, non ci credo. L’anima dei fan è traboccata da un po’ di blues reale”

Foto: Bild