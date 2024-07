Neuer: “Yamal? Non esistono più limiti di età. Lo abbiamo visto con Musiala”

Intervenuto in conferenza stampa, il portiere della Nazionale tedesca, Manuel Neuer, ha così riposto alla domanda su Lamine Yamal: “Non esistono più limiti di età. Lo abbiamo visto anche con Musiala. Quando è salito in prima squadra non sapevamo se potesse guidare o se dovesse prendere mezzi pubblici”.

Foto: Instagram Neuer