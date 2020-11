Neuer: “Una stagione complicata, non riusciamo più a organizzare partitelle”

Il portiere della Germania, nonché del Bayern Monaco, Manuel Neuer, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Sportbuzzer: “Una stagione come questa non l’abbiamo mai vissuta, e spero che non la vivremo più. Durante gli allenamenti certi esercizi non possiamo più provarli, perché prima si recupera, si fa la tattica per la partita successiva e poi si scende subito in campo il giorno dopo – ha dichiarato Neuer – Non riusciamo più a organizzare partitelle o mini-tornei… adesso siamo al limite, ma in ogni caso non dovremmo lamentarci, perché a differenza di tanti altri negli altri sport possiamo giocare e ne siamo molto contenti.”

Foto ESPN