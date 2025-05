Neuer: “Sempre grato a Muller”

11/05/2025 | 16:20:23

Dopo la conquista del titolo di campione di Germania, il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer ha parlato ai canali ufficiali della società esprimendo la propria gioia per il trofeo alzato: “La cosa importante è stata vincere il trofeo qui nel nostro stadio. È stato perfetto, anche se mi sarebbe piaciuto che Thomas segnasse un altro gol. In ogni caso, sono grato a lui per la mia carriera. Siamo stati in campo insieme così tanto. La città di Monaco lo adora. L’obiettivo era diventare campioni e ci siamo riusciti. Quindi, è una bella stagione”.

Foto: Instagram Muller