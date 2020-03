Neuer: “Noi calciatori privilegiati, d’accordo per il taglio degli stipendi”

Manuel Neuer, portiere e capitano del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Munchen Merkur in merito all’attuale situazione e al possibile taglio degli stipendi per i calciatori: “Siamo dei calciatori professionisti e siamo un gruppo professionale particolarmente privilegiato. Se è necessario, è ovvio provvedere a dei tagli finanziari. Il Bayern ha circa 1000 dipendenti e molti altri che svolgono compiti importanti nel club. Li vogliamo aiutare come squadra con la nostra rinuncia per offrire sicurezza. La nostra donazione di 2,5 milioni? Non è stata una decisione difficile. Tutti i giocatori hanno dato parere positivo”.

Foto: Bayern Monaco Twitter